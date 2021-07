Pugilato

Trailblazers, Boxe - Muhammad Ali, un gigante dentro e fuori dal ring

GIOCHI OLIMPICI - Campione olimpico a Roma nel 1960 poi più volte campione del mondo, Muhammad Ali ha dimostrato la sua grandezza sul ring al mondo intero. Ma "The Greateast" ha anche investito molto nella difesa dei suoi ideali per far cambiare mentalità a tanti al di fuori del mondo dello sport.

00:09:05, un' ora fa