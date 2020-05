Tyson: "Farò questo combattimento per aiutare i senzatetto, sono stato un clochard anch'io"

Dal nostro partner OAsport.it

Mike Tyson è sempre più vicino al ritorno sul ring! L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi ha postato diversi video dei suoi allenamenti nelle ultime settimane e sembra essere in ottima forma, la possibilità di tornare a combattere appare sempre più concreta nonostante i 53 anni suonati. Lo stesso Iron Mike ne ha parlato durante lo show radiofonico Young Money condotto dal rapper Lil Wayne:

Sono nella miglior forma della mia vita. Dio è stato misericordioso con me. Mi sento bene e voglio continuare così. Sono 104 kg al momento e mi sto preparando. Mi preparo ad aiutare quelli che sono stati meno fortunati di me, farò questo combattimento caritatevole

Mike Tyson spiega le sue motivazioni, si parla di un incontro per beneficenza:

Guadagnerò questo denaro per aiutare i senzatetto e i bisognosi. Sono stato un clochard e so fino a che punto è difficile. Non c’è tanta gente che riesce a sopravvivere a questa situazione

Una delle grandi icone del pugilato moderno, assente dal ring dal lontano 2005 quando venne sconfitto da Kevin McBride, potrebbe affrontare Evander Holyfield a 23 anni di distanza dall’epocale sfida conclusa con il celeberrimo “morso d’orecchio”: "Abbiamo l’imbarazzo della scelta, non sarà lui per forza. Tutti vogliono disputare questo match. Siamo in contatto con molte persone, penso che firmerò il contratto già in settimana. Qualunque sia il mio compenso, lo devolverò in beneficenza. Non incasserò un dollaro per questo match, magari lo farà mia moglie che fa parte dell’organizzazione, ma io verserò il mio intero compenso alle persone che mi sono più care".

