L’operazione nostalgia non ha funzionato, forse perché era semplicemente fuori portata. Alla vigilia quasi tutti i media americani hanno dato una mano per montare l’evento. Mike è ancora "l’uomo più cattivo del pianeta". E via con le clip che lo ritraggono davanti a una tavola apparecchiata con la testa di Roy Jones. E ancora, guardate come è in forma. I muscoli sono intatti, il peso è nella norma: 99 chili e 800 grammi. Sabato 28 novembre, dieci minuti prima di mezzanotte, lo speaker lo presenta come se fosse ancora l’ultima star dell’età dell’oro. Quando tutti sapevano chi fosse il campione dei pesi massimi, il più forte tra i forti. Mohammed Alì, Frazier, Foreman, Larry Holmes fino a Mike, quel ragazzo di Brooklyn che conquistò il titolo nel 1986, lo stesso anno, lo ha ricordato lui stesso, in cui Maradona vinceva i Mondiali in Messico.