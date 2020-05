Tyson vs Holyfield verso il terzo atto: due veterani che possono generare una pioggia di soldi

Dal nostro partner OAsport.it

Possono due uomini, che insieme sommano addirittura 110 anni, dare vita all’incontro di boxe più atteso del terzo millennio? La risposta è affermativa se si parla di due autentiche icone come Mike Tyson ed Evander Holyfield, due fuoriclasse conosciuti anche da chi non segue assiduamente la nobile arte e si è avvicinato soltanto sporadicamente al pugilato. Il terzo atto della saga tra due miti che hanno scritto un pezzo di storia imponente potrebbe davvero andare in scena nei prossimi mesi, si tratterebbe “soltanto” di un incontro con scopi di beneficenza e non ci sarebbero titoli iridati o cinture varie in palio ma anche senza una corona sullo sfondo si tratterebbe di una battaglia epocale in grado di generare una vera e propria pioggia di dollari.

Dove ci eravamo lasciati? All’estate del 1997 quando Mike Tyson morsicò a sangue l’orecchio di Evander Holyfield, venendo naturalmente squalificato. Si trattava di una rivincita perché l’anno prima Iron Mike aveva perso il titolo iridato in favore proprio di Real Deal, ai tempi Campione del Mondo. Sono passate addirittura 23 stagioni da uno dei momenti che ha segnato la storia di tutto lo sport e gli appassionati non vedono l’ora di gustarsi un nuovo capitolo anche se i giorni migliori di entrambi i contendenti sono ormai lontani: Tyson ha 53 anni ed è un colosso della boxe non solo per le sue gesta sul ring ma anche per il comportamento sopra le righe nella vita quotidiana, Holyfield ha addirittura 57 anni ed è stato un fenomeno nel suo sport.

Entrambi sono tornati ad allenarsi da qualche settimana e sembrano in ottima forma, l’accordo tra le due parti sembra essere davvero molto vicino. Si parla di un incontro sulle tre riprese (nove minuti in tutto) a scopo benefico ma l’interesse mediatico sarebbe immenso visto che le televisioni di tutto il mondo vorranno trasmettere la contesa, sperando che anche il palazzetto possa ospitare il pubblico nel periodo post-pandemia. Le borse saranno davvero milionarie, garantiti da succulenti diritti tv.

Mike Tyson vanta un record di 50 vittorie (44 per ko) e sei sconfitte (cinque prima del limite), è stato Campione del Mondo dei pesi massimi WBC, WBA, IBF dal 1986 al 1990. Poi venne sconfitto da James Douglas a Tokyo ma la sua carriera subì un incredibile stop nel 1992 quando venne condannato per stupro. Rimase in carcere fino al 1995, tornò sul ring e sconfisse Bruce Seldon prendendosi la cintura iridata WBA e WBC nel 1996. Conservò i titoli per pochi mesi perché il 9 novembre li perse venendo spedito al tappeto proprio da Evander Holyfield (ko all’undicesima ripresa). La rivincita si consumò il 28 giugno 1997, la data del celebre “orecchio morsicato”: 3 milioni di dollari di risarcimento per Holyfield e l’inizio della parabola discendente di Tyson che combatté per l’ultima volta in maniera ufficiale nel 2005 mentre Evander (record di 44-10-2) andò avanti a lottare fino al 2011 anche se fu Campione del Mondo soltanto fino al 2001 quando perse contro John Ruiz (pareggiò poi nella rivincita).

Quando e dove? Non è ancora sicuro che si combatterà ma sembra probabile, da capire quale Stato potrà ospitare l’incontro garantendo magari anche le porte aperte mentre sulle date non ci sono concrete ipotesi anche se si parla quasi sicuramente del 2020. Entrambi i pugili sono tornati ad allenarsi da qualche settimana e hanno grande desiderio di confrontarsi, a livello tecnico ci sono tantissime incognite ma il fascino di Tyson vs Holyfield resterà sempre immortale.

