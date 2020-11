Pugilato

Tyson vs Roy Jones Jr: tutto il meglio del grande ritorno sul ring di Iron Mike

MIKE TYSON VS ROY JONES JR - Allo Staples Center di Los Angeles è andato in scena il match d'esibizione tra Mike Tyson e Roy Jones Jr.. Dopo 8 riprese da due minuti la sfida finisce in parità. E’ stata una sfida vera, tra due vecchie glorie che tornavano rispettivamente sul ring a distanza di 15 e 2 anni. 54 primavere per Iron Mike, 51 per Capitan Uncino.

00:01:06, 8178 Visualizzazioni, un' ora fa