Alex Pereira è il nuovo campiona dei pesi medi. Nel main event di UFC 281 disputatosi al Madison Square Garden di New York ha avuto infatti la meglio il 35enne brasiliano contro Israel Adesanya. Quest'ultimo aveva messo in palio il titolo forte dei suoi successi: il 33enne nativo di Lagos infatti aveva ben cinque difese del titolo e deteneva il titolo dall'Ottobre 2019. Dall'altra parte però Pereira, che arrivava al match da soli tre incontri disputati in UFC, aveva già battuto 2 volte Adesanya nella kickboxing (l'ultima successo avvenuto per k.o.). L'incontro andato in scena nella 'Grande Mela' è stato a dir poco avvincente e duro ed è stato proprio il brasiliano a laurearsi campione per TKO alla quinta ripresa.

Ecco gli highlights del match:



