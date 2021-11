Il torneo di quest'anno è stato il più grandioso di sempre, dato che prevedeva tredici categorie di peso, un montepremi di 2,6 milioni di dollari, medaglie d'oro puro, cinture del campionato e il famoso trofeo Val Barker, assegnato al miglior pugile pound for pound della competizione. Tutti i pugili erano estremamente motivati, anche perché ognuno dei campioni avrebbe ricevuto un assegno di 100.000 dollari, anche questo per la prima volta nella storia.

L'aggiunta di più classi di peso ha portato a combattimenti più serrati, e questo sistema rivisitato di valutazione delle prestazioni da parte del comitato R&J ha fatto sì che anche i favoriti dovessero impegnarsi al massimo fin dalle prime fasi della competizione. Per tutti questi motivi i Campionati mondiali di boxe maschile AIBA 2021 sono stati i più importanti finora, e forse anche i più avvincenti. Il pubblico ha assistito a incontri entusiasmanti e risultati imprevedibili per tutto il torneo, fino al gran finale negli ultimi due giorni, quando sono stati incoronati 13 campioni.

Il campionato mondiale di pugilato maschile AIBA 2021 a Belgrado ha avuto un enorme successo, e l'ultimo giorno è stato la ciliegina sulla torta di queste due settimane incredibilmente appassionanti. L'AIBA ha dimostrato di avere le carte in regola per organizzare una competizione leale, dando l'opportunità ai pugili di tutto il mondo di partecipare a un evento così straordinario, in particolare con l’istituzione dell'AIBA Fair Chance Team, che ha accolto pugili che a causa di svariati motivi non potevano rappresentare i loro paesi, e avrebbero avuto difficoltà a partecipare al torneo per mostrare le loro abilità.

L'intera competizione ha messo l’AIBA in una buona luce, e di questo l'intera comunità pugilistica dovrebbe essere orgogliosa. Non abbiamo dubbi che questo campionato rappresenterà l’esempio su cui imbastire le competizioni future, e che la capacità di organizzare eventi eccellenti come questo permetterà all'AIBA di tornare a essere l'organo direttivo della boxe ai Giochi Olimpici.

