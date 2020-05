Cancellato il Rally del Kenya, il Mondiale ripartirà in Finlandia ad agosto?

Dal nostro partner OAsport.it

Il Rally del Kenya 2020 è stato cancellato. L’evento, assente dal calendario internazionale addirittura dal 2002, era in programma dal 16 al 19 luglio ma gli organizzatori hanno dovuto rinunciare alla manifestazione a causa della pandemia. Il Mondiale Rally dovrebbe dunque riprendere in Finlandia dal 6 al 9 agosto, il campionato iridato ha già vissuto le prime tre tappe tra Montecarlo, Svezia, Messico e il francese Sebastien Ogier si trova in testa alla classifica.

Dakar Fernando Alonso: "Dopo l'estate deciderò se partecipare alla Dakar 2021" 28/03/2020 A 13:24

Dakar Edwin Straver non ce l'ha fatta: la Dakar piange la seconda vittima nell'edizione 2020 24/01/2020 A 12:21