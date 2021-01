Sono molto serie le condizioni del motociclista francese Pierre Cherpin, protagonista di una terribile caduta al km 178 nella settima tappa della Dakar. L'alfiere della Husqvarna ha riportato un gravissimo trauma cranico ed è stato portato in elicottero all’ospedale di Sakaka. Lì è avvenuto l’intervento d’urgenza per ridurre l’ematoma, prima di essere posto in stato di coma indotto.