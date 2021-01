Si chiude in quel di Sakaka la settima frazione della Dakar 2021. Le moto sono le prime a giungere al traguardo della prima tappa ‘Marathon’, prova in cui solo i piloti possono operare sui veicoli in caso di problemi tecnici. Nei 471 chilometri cronometrati il migliore è stato l’americano Ricky Brabec, per tutto il giorno al comando della graduatoria.