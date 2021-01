La Dakar è in ansia per le condizioni di salute del 37enne motociclista indiano Chunchunguppe Shivashankar Santosh che è incappato in una brutta caduta in un tratto tortuoso e insidioso della quarta frazione, andata in scena quest’oggi. Il pilota del Team Hero, tempestivamente soccorso, è stato trasportato in elicottero in ospedale dove gli è stato riscontrato un trauma cranico che ha suggerito di mettere il corridore in coma indotto per evitare complicazioni.