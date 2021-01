Sabbia e ancora sabbia per i concorrenti di questa seconda tappa della Dakar 2021. Da Bisha a Wadi ad-Dawasir, i protagonisti della Maratona nel deserto hanno affrontato 457 km di prova speciali, oltre ai 228 di trasferimento. A differenza della prima uscita di domenica, il percorso ha previsto una serie di dune non facili da affrontare. Delle autentiche trappole in cui è stato necessario conciliare gli aspetti puramente prestazionali (velocità) e quelli di navigazione.

E’ stato lo spagnolo Joan Barreda (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) a trionfare in questa seconda prova speciale. L’iberico, con il tempo di 04H 17′ 56” ha preceduto il compagno di marca Ricky Brabec di 3’55”, vincitore della Dakar 2020, e di 6’02” il cileno Pablo Quintanilla (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING). Una prestazione dominante per Barreda, primo dall’inizio alla fine e abilissimo a districarsi sul terreno sabbioso.

Rally Raid Sigillo di Carlos Sainz tra le auto nella prima tappa UN GIORNO FA

In quarta piazza, il rappresentante di Botswana del Monster Energy Yamaha, Ross Branch, autore di una speciale estremamente regolare, conclusa a 11’54” dalla vetta. La top10 è stata completata dall’altro cileno Josè Ignacio Cornejo Florimo, altro pilota del MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 in grande evidenza (+12’06”), il francese Adrien va Beveren (+12’42”) del MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM, lo slovacco Stefan Svitko (SLOVNAFT RALLY TEAM) a 14’15”, l’argentino Luciano Benavides (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING) a 15’21”, l’australiano Daniel Sanders (KTM Factory Team) a 16’31”, protagonista nelle prime fasi e in difficoltà nell’ultima parte della tappa, e il transalpino Xavier de Soultrait (HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING) a 17’24”.

Giornata difficile per la KTM che ieri aveva posto il proprio sigillo con l’australiano Toby Price. L’oceanico, il primo a partire oggi, si è trovato in difficoltà su questa tipologia di percorso, concludendo a 32’00” dal vincitore e ben oltre la 20ma posizione (26ma). Problemi anche per l’austriaco Matthias Walkner, costretto a fermarsi nelle prime battute della stage per un problema alla frizione o al cambio e riuscendo a risalire in sella dopo 2 ore e 15 minuti. Davvero un ritardo considerevole per lui.

Con questi risultati Barreda comanda nell’overall con 6’23” di margine su Brabec e 6’37” su Branch.

Bentornato Alonso! Dai primi successi fino alla Dakar e 24h di LeMans, passando per il Rosso Ferrari

Dakar Price vince la prima tappa tra le moto IERI A 10:39