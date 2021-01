Si riaccende la lotta per la vittoria della Dakar 2021 tra le moto. La decima tappa ha riaperto tutti i discorsi per la conquista del rally raid più prestigioso e importante al mondo sulle due ruote. La frazione che da Neom portava ad Al-Ula (342 km di speciale e 241 km di trasferimento) ha letteralmente stravolto la classifica generale. Un terreno impervio (44% di sabbia, 42% di terra, 12% di asfalto, 2% tra pietre e ciotolato) ha rimescolato le carte in tavola e ha reso la battaglia ancorà più accesa quando mancano appena due tappe al termine della competizione.