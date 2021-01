Nato nel 1952 ad Addis Abeba in Etiopia ma francese a tutti gli effetti è proprio in Africa che si è tolto le più grandi soddisfazioni ed è riuscito a costruirsi il proprio mito. Straordinario interpretate dei Rally Raid, Auriol è stato uno dei più grandi interpreti del raid quando ai tempi in cui si correva ancora in Africa. Fu il primo a riuscire nella straordinaria impresa di vincere la Parigi Dakar sia in moto che in auto, impresa poi eguagliata da Stephane Peterhansel e Nani Roma.