Rally Raid

Dakar: tappa 3, highlights camion. Van den Heuvel si ribalta

DAKAR - Brutto incidente per Maurik Van den Heuvel che ha distrutto il suo Scania, l’equipaggio è uscito fortunatamente illeso. In classifica Sotnikov guida su Viazovich per 16’56”. Shibalov è più staccato a 23′ mentre Macik è il miglior pilota privato e paga 26′ dalla vetta con il suo Iveco Powerstar.

