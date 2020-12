Non arrivano buone notizie per quanto concerne la Dakar 2021. La Maratona nel deserto, che per il secondo anno consecutivo è prevista in Arabia Saudita dal 3 al 15 gennaio, potrebbe essere a rischio.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di Stato Saudi Press, crescono i timori relativi al Covid-19, specialmente per l’ondata fuori controllo nel Regno Unito, alle prese con una nuova variante del virus. Questo ha portato a chiudere le frontiere per una settimana, con il rischio di un’estensione. Sono circa 316.000 i casi di Covid riportati in terra saudita, con poco più di 6100 morti in totale. Non ci sono al momento ulteriori restrizioni in programma, ma è chiaro che si navighi a vista.

Una situazione che potrebbe mettere seriamente a rischio la disputa del rally raid più famoso del mondo. E’ prevista, come precisato dall’organizzazione, una “bolla” per minimizzare i contagi, mentre ci si è attivati per tempo per effettuare gli spostamenti dell’intera carovana. La domanda pero è: rimarrà tutto così o ci saranno delle variazioni? Gli ultimi sviluppi alimentano non pochi dubbi a riguardo.

