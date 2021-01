L’iberico a bordo della Mini dell’XRAID MINI JCW TEAM si è imposto al termine di una speciale davvero appassionante. Sainz infatti, partendo sensibilmente dopo rispetto ai principali rivali per via del riscontro del prologo, ha fatto la differenza soprattutto nella seconda parte del percorso, aggiudicandosi il successo con 25″ di margine sul francese (compagno di squadra) Stephane Peterhansel. Una prestazione, quindi, convincente per il vincitore della Dakar 2020 (tre in totale nella propria carriera). Da questo punto di vista, si è confermato il confronto atteso con il teammate Peterhansel (7 successi in auto e altri 6 con le moto in questa gara tanto speciale).