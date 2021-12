Prosegue il conto alla rovescia verso la Dakar 2022, che comincerà ufficialmente sabato 1° gennaio a Gedda per poi concludersi nella stessa città, dopo 13 tappe, venerdì 14 gennaio. In casa Italia uno degli osservati speciali sarà sicuramente Danilo Petrucci, alla prima esperienza assoluta in un rally raid sul deserto dopo aver disputato le ultime dieci stagioni consecutive nel Motomondiale.

Petrux farà parte della corazzata KTM, capace di aggiudicarsi 18 delle ultime 20 edizioni della Dakar (ma Honda ha vinto le ultime due) per quanto riguarda le moto. Il pilota ternano classe 1990, non al meglio dal punto di vista fisico a causa di un piccolo infortunio alle caviglie rimediato in allenamento, proverà comunque a togliersi qualche soddisfazione in un contesto di gara estremamente impegnativo.

Ad

Dakar 2022: la mappa completa del percorso

Dakar Dakar 2022: nelle auto, occhi puntati su Loeb, Sainz, Ekström e Al-Attiyah 22/12/2021 A 11:40

Danilo ha dichiarato recentemente che, dopo la Dakar 2022, affronterà altri rally in attesa di tornare a gareggiare in pista con Ducati nel MotoAmerica Superbike. Sfumato il passaggio al Mondiale Superbike, il due volte vincitore di un Gran Premio in MotoGP si cimenterà quindi nel campionato americano riservato alle moto derivate di serie con l’obiettivo di lottare per le posizioni di vertice.

Si profila una stagione abbastanza intensa per Petrucci, che avrà la possibilità di competere nell’off-road con KTM (la casa di riferimento per le moto nei rally raid) rimettendosi comunque in gioco anche nella velocità per non abbandonare definitivamente il sogno di un possibile rientro in MotoGP nel futuro.

Dakar 2022: Sainz e Peterhansel nel dream team Audi

Rally Raid Dakar 2022: Sainz e Peterhansel nel dream team Audi 22/12/2021 A 11:35