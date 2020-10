E a chi gli chiede il segreto dell’eterna giovinezza, visto che è molto competitivo alla veneranda età di 58 anni, Sainz risponde così: “ Non ci sono segreti: lavoro, entusiasmo, voglia e andare in bicicletta “.

Il figlio, pilota di Formula1, ha elogiato la grande passione e l’immensa grinta del padre: “Non so se molti dei suoi rivali alla Dakar sono alle 7 del mattino a macinare in palestra come lui. Mi motiva ed è un buon esempio da avere a casa. Lo vedo così concentrato e con una tale voglia di vincere che non vedo altri piloti della sua età prendere quelle botte, onestamente“.