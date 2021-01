Rally Raid

Dakar 2021, highlights tappa 4 moto: Barreda trionfa, De Soultrait resta leader

DAKAR - Vittoria di tappa per lo spagnolo Joan Barreda Bort, su Honda, in 2 ore 46'50", davanti al 'centauro' del Botswana Ross Branch (Yamaha), staccato di 5'57", terzo l'australiano Daniel Sanders (Ktm), a 6'09". Questo successo di tappa permette a Barreda di accorciare in vetta alla classifica generale: ora è solo 15 secondi dal francese Xavier De Soultrait.

00:06:02, 0 Visualizzazioni, un' ora fa