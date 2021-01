E anche la quarta tappa della Dakar 2021 è entrata a far parte dell’album dei ricordi. La Wadi Ad-Dawasir > Riyadh di 337 km cronometrati ha messo a dura prova i concorrenti, costretti a fronteggiare condizioni non semplici soprattutto per la navigazione .

Nei camion si parla decisamente russo. Dmitry Sotnikov, grazie a una rimonta incredibile nell’ultima parte della speciale, è risalito dalla quarta alla prima posizione precedendo di soli 10″ il connazionale Andrey Karginov, sempre su Kamaz – Master. Una stage 4 molto tirata, come testimoniato dai distacchi tra i primi quattro, considerano il bielorusso Aliaksei Vishneuski a 14″ (terzo) e il ceco Martin Macik a 22″ (quarto), rispettivamente su Maz-Sportauto e Big Shock Racing. A completare il quadro della top-5 l’altro russo Anton Shibov (Kamaz – Master) a 3’56”. Una tappa da dimenticare per l’altro bielorusso Siarhei Viazovich, vincitore della stage di ieri e frenato da un grave problema meccanico. Un ritardo importante per lui (1 o 2 ore) che probabilmente lo costringerà ad alzare bandiera bianca nella lotta per il successo finale. Classifica nella quale Sotnikov comanda con 26’22” di vantaggio su Macik e 26’57” su Shibalov.