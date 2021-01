C’era particolare attesa per il duello tra l’argentino Kevin Benavides e lo statunitense Ricky Brabec, separati questa mattina da appena 51 secondi in classifica generale. Il corpo a corpo si è consumato nella prima parte di giornata, poi il campione in carica ha sbagliato strada tra il terzo e il quinto intermedio (km 127-260) e ha lasciato sul piatto circa sette minuti, risultati poi irrecuperabili. Il sudamericano esulta e ora è vicinissimo alla conquista della sua prima Dakar: l’alfiere della Honda è infatti saldamente al comando della graduatoria con 7’13” di vantaggio sul compagno di squadra e 4’12” sul britannico Sam Sunderland quando all’appello manca soltanto l’ultima tappa di domani (205 km di speciale da Yanbu a Jeddah, non dovrebbero essere complicatissimi).