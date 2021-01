Si chiude in quel di Yanbu la penultima tappa della Dakar 2021.Le emozioni non sono mancate in una frazione accorciata di 50 chilometri per delle problematiche legate al meteo. L’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota) ha saputo recuperare e beffare il transalpino Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team) negli ultimi chilometri.