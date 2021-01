La carovana della 43ma edizione della Dakar arriva a Riyad, località scelta per l’arrivo della quarta tappa. Anche oggi lo spettacolo non è mancato nella classifica riservata alle auto. Nel deserto dell’Arabia Saudita, Toyota e Mini hanno battagliato fino all’ultimo metro. Il francese Stéphane Peterhansel, plurivincitore della Dakar e leader indiscusso della manifestazione dalla seconda stage, ha completato la tappa odierna ad 11″ da Nasser Al-Attiyah. L’arabo di casa Toyota ha conquistato la terza vittoria consecutiva completando i 337 chilometri cronometrati in 2:35’59”.