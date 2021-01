A Jeddah è andato in scena il prologo della Dakar 2021, il rally raid più famoso, prestigioso e massacrante al mondo. In Arabia Saudita motori accesi per 11 chilometri attorno alla città che si affaccia sul Mar Rosso, tutt’altro che impegnativi ed esigenti su un percorso sabbioso. Va però precisato che l’esito di questa prova non conterà per la classifica generale, ma ha semplicemente stabilito le posizioni di partenza per la tappa di domani.