Rally Raid

Dakar - Disastro van den Heuvel, vince Vlazovich: gli highlights della 3a tappa

DAKAR - van den Heuvel fa il suo addio dopo essersi cappottato col suo mezzo. Che sfida invece per la vittoria di tappa tra Vlazovich e Dmitry Sotnikov, con il bielorusso che ha la meglio per 18'' dopo un'incredibile testa a testa. Nella classifica generale c'è in testa, però, sempre Sotnikov con 16'56'' di margine.

00:01:49, 8 Visualizzazioni, un' ora fa