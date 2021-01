Rally Raid

Dakar Explore: alla scoperta del cavallo arabo

Dakar 2021 - Per la seconda edizione consecutiva, l'Arabia Saudita ospita la Dakar. Siamo in una terra in cui, oltre ai dromedari, ci sono bellissimi cavalli autoctoni e la popolazione sta pian piano riabilitando le corse ippiche per perpetrare la tradizione con questi eleganti animali.

