Rally Raid

Dakar, highlights tappa 11 moto: Sunderland vince e insidia Benavides, Barreda out

DAKAR - Sam Sunderland (KTM) ha vinto l'11/a e penultima tappa della Dakar 2021 e nella categoria riservata alle due ruote resta incerta la vittoria alla vigilia dell'arrivo a Jeddah. In classifica generale, l'argentino Kevin Benavides (Honda) resta in testa, ma ha solo 4'12" di vantaggio su Sunderland, mentre Ricky Brabec (Honda) è sceso al terzo posto. Out Barreda rimasto senza benzina.

