Una triste notizia scuote la comunità di Castiglion Fiorentino, paese di poco più di 13.000 abitanti in provincia di Arezzo, e tutti gli appassionati di motociclismo e di Rally Raid. A 16 anni dalla morte di Fabrizio Meoni, leggenda della Dakar e due volte vincitore del mitico Rally Raid, se n’è andata anche Chiara Meoni la figlia 18enne del campione che da mesi lottava con un terribile male. A dare la notizia della scomparsa della giovanissima ragazza è stato con un ricordo su Facebook, il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, che ha proclamato anche una giornata di lutto cittadino.

"Cara Chiara - scrive Agnelli - sapevi di aver avuto un padre leggendario e adesso spero che tu possa correre assieme a lui"

Chiara Meoni, non aveva avuto la fortuna di conoscere il proprio coraggioso ed impavido padre, perché quel maledetto giorno in cui una dannata cunetta si portò via papà Fabrizio, lei aveva appena 2 anni. La storia del ‘Cinghiale’ però le era stata raccontata da mamma Elena, dal fratello Gioele, dai tanti motociclisti che - anche in queste ore stanno arrivando da tutta Italia per mostrare il loro affetto ai familiari - e dai tanti volontari di 'Solidarietà in buone mani', un’associazione che da anni si adopera per realizzare opere di bene soprattutto in Africa e in Peru. Il funerale di Chiara Meoni si terrà domenica 23 maggio alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie delle Rivaie a Castiglion Fiorentino.

