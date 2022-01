Dopo l’affermazione di Carlos Sainz e di Mattias Ekström arriva finalmente il successo del francese Stéphane Peterhansel. Il francese di casa Audi si impone nella decima frazione della Dakar 2022 da Wadi Ad Dawasir a Bisha precedendo il teammate Sainz e l’argentino Orlando Terranova (Prodrive), rispettivamente secondo e terzo a +2.06 e +3.59. Il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) mantiene la vetta della graduatoria assoluta con 32 minuti di scarto sul francese Sébastien Loeb (Prodrive).

La giornata odierna si è aperta con una penalità inflitta a Nasser Al-Attiyah. Il leader della classifica generale ha perso 5 minuti prima del via per non aver allacciato correttamente le cinture di sicurezza dopo essersi fermato per cambiare una ruota durante l’ottava tappa. Il nativo di Doha, saldamente leader con più di 30 minuti di vantaggio, ha ripreso il percorso verso Jeddah controllando la situazione dalla partenza all’arrivo.

La classifica ha iniziato a delinearsi al terzo intertempo con il francese Stéphane Peterhansel (Audi) in vetta con 14 secondi di scarto sullo spagnolo Carlos Sainz. Le due Audi si sono confermate anche nel rilevamento successivo con quasi un minuto di margine sul sudafricano Henk Lategan (Toyota).

Il francese Stéphane Peterhansel ha portato ad oltre due minuti il proprio margine su Sainz, mentre Loeb perdeva quattro minuti dal connazionale. Il brand tedesco ha continuato a dettare legge fino al traguardo con margine su Sainz e Lategan. Quest’ultimo si è dovuto arrendere all’argentino Orlando Terranova (Prodrive), abile nell’ultimo intertempo a prendere il terzo posto finale.

