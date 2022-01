Carlos Sainz conquista la penultima tappa della Dakar 2022. Il portacolori di Audi domina la scena e si impone per la seconda volta quest’anno con 2 minuti e 21 secondi di vantaggio sul francese Sébastien Loeb (Prodrive) e 3’10” sull’argentino Lucio Alvares (Overdrive Toyota). Resta immutata, come da pronostico, la graduatoria assoluta con il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) che si prepara per la passerella finale con 33 minuti di vantaggio su Loeb.

La classifica è stata modificata poche ore dopo la conclusione dell’evento. Loeb ha perso il secondo posto in seguito a 5 minuti di penalità dovuti ad un’eccesso di velocità in un punto controllato. L’alsaziano è scivolato quindi in ottava piazza, lo svedese Mattias Ekström (Audi) agguanta il terzo posto.

Il primo intertempo significativo della giornata è stato al 127° chilometro con lo spagnolo Carlos Sainz (Audi) al comando con 1 minuto sull’argentino Lucio Alvares (Overdrive Toyota) e sull’iberico Nani Roma (Prodrive). Ottimo passo nelle prime battute per lo svedese Mattias Ekström (Audi) e per il francese Sébastien Loeb (Prodrive), rispettivamente in quinta ed in sesta piazza a 2’14” e a 2’39”.

Audi ha mantenuto il comando delle operazioni anche al 214mo chilometro con 1 minuto e mezzo di scarto su Alvarez e Loeb. Quest’ultimo è salito di colpi e dopo aver ripreso l’argentino di Overdrive Toyota si è messo all’inseguimento di Sainz per un ultimo assalto finale nel disperato tentativo di ridurre il gap su Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Gli ultimi chilometri non hanno cambiato le sorti della corsa con Sainz che non ha ceduto ad un ipotetico assalto finale da parte di Loeb e di Alvarez, rispettivamente secondo e terzo. La sanzione del francese imposta nel post gara porta Nasser Al-Attiyah (Toyota) a +33 minuti nella classifica generale a meno di 200 km dall’arrivo.

