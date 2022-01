Si completa con una storica doppietta da parte di Audi Sport l’ottava tappa della Dakar 2022! Il marchio teutonico recupera nel finale e vince con Mattias Ekström, abile a precedere per soli 49 secondi il francese Stéphane Peterhansel. Terzo posto per il transalpino Sébastien Loeb (Prodrive) che si porta a +37 minuti da qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota), in pieno controllo della situazione quest’oggi. I primi 100 chilometri della corsa sono stati semplicemente dominati da Audi Sport. Il veterano francese Stéphane Peterhansel e lo svedese Mattias Ekström hanno condotto la corsa indisturbati con oltre 2 minuti di vantaggio su Sébastien Loeb (Prodrive).

L’alsaziano ha cambiato passo nei minuti successivi. Il vincitore della tappa di ieri ha recuperato terreno fino a portarsi in vetta 170° chilometro con 36 secondi di vantaggio su Peterhansel ed 1.10 su Ekström. Prima fase di apparente gestione per il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota), 12° con oltre 8 minuti minuti di ritardo dalle Audi e da Loeb. Stéphane Peterhansel non ha mollato il connazionale ed ha sferrato un deciso attacco al 239° chilometro. Il campione in carica è tornato in cima alla classifica della competizione su Loeb per soli 52 secondi, una battaglia che ci ha tenuto compagnia fino all’arrivo. Per il podio si è inserito anche lo spagnolo Carlos Sainz (Audi), terzo con 1 minuto e 34.

Il francese e l’iberico e l’alsaziano hanno dovuto vedersela anche con Mattias Ekström (Audi), primo quasi a sorpresa al penultimo intertempo con 58 secondi di scarto sul teammate e 2.26 sul rivale di Prodrive che nel frattempo era scivolato al terzo posto. Il due volte campione del DTM, ex vincitore del FIA World Rally Cross Championship, ha respinto ogni attacco di Peterhansel che si è dovuto arrendere per meno di un minuto. Terzo posto per Loeb davanti a Sainz, mentre segnaliamo i 10 minuti persi da Nasser Al-Attiyah (Toyota). Quest’ultimo mantiene il controllo della corsa, ma la strada verso Jeddah è ancora lunga.

