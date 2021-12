Non fa neanche in tempo a partire, e la quarantaquattresima edizione della Dakar (che, poi, a Dakar non è) si ritrova già nell’occhio del ciclone. Una macchina, infatti, è andata a fuoco dopo essersi fermata: l’incidente si è verificato davanti all’Hotel Donatello di Gedda.

Nell’incidente una persona è rimasta ferita, ed è stata trasportata in ospedale. Un comunicato ha affermato come ci sia un’indagine in corso, con le autorità saudite che avrebbero messo in atto tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza di partecipanti e tifosi. Al momento, al bivacco si è sparsa la voce secondo cui la vettura distrutta sia del team francese Sodicars, ma non è chiaro di che tipo di macchina si tratti, se dell’assistenza o del noleggio. L’organizzazione, per il momento, tace in questo senso.

Nel frattempo non è stata esclusa la possibilità che si sia trattato, invece che di un semplice incidente, di un attentato con un piccolo ordigno posizionato dentro il veicolo in questione. Se ne saprà di più nelle ore e nei giorni a venire.

