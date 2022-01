Il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo si è imposto nella nona tappa della Dakar 2022, che si è svolta interamente nella cittadina di Wadi Ad Dawasi. Il pilota della Honda si è imposto in rimonta, recuperando negli ultimi ottanta chilometri della prova. Una tappa che ha sconvolto la classifica generale, visto che è passato al comando l’austriaco di Matthias Walkner con il crollo del britannico Sam Sunderland.

Cornejo Florimo ha chiuso la tappa con il tempo totale di due ore e ventinove minuti, imponendosi con un minuto e ventisei secondi sull’argentino Kevin Benavides ed un minuto e quarantasette secondi sull’americano Ricky Bradec, che aveva comandato la nona tappa nei primi 160 chilometri, perdendo poi progressivamente nei successivi ottanta chilometri.

Quarto posto per l’austriaco Matthias Walkner (+2.06), che ha sfruttato questa tappa per portarsi in testa alla classifica, complici anche i numerosi problemi del britannico Sam Sunderland. L’ex leader del graduatoria ha chiuso solo quattordicesimo, addirittura ad otto minuti di ritardo da Cornejo Florimo.

Giornata difficile anche per Danilo Petrucci. Il pilota italiano ha chiuso diciottesimo ad otto minuti e quarantadue secondi dalla vetta. Petrucci è attualmente al ventiquattresimo posto della classifica generale.

