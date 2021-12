Dopo essere risultato positivo al tampone anti-Covid, Danilo Patrucci ha confermato la propria partecipazione alla Parigi-Dakar 2022, che prenderà il via sabato 1 gennaio da Gedda, in Arabia Saudita, con il prologo che anticiperà la prima tappa del raid. Dopo il secondo tampone di giornata, il 31enne di Terni ha ricevuto il benestare dei medici per poter prendere parte alla contesa in sella alla sua KTM alla quarantaquattresima edizione della competizione rally più importante del mondo.

“Corro!” Il messaggio lanciato da Petrucci direttamente dall’Arabia Saudita, con il pilota ex Moto GP che ora sogna una grande risultato sulla sabbia del deserto. La fine di un incubo, che ha quasi negato la partecipazione al pilota dopo mesi di preparazione, mentre ora c’è da ritrovare la gioia, la grinta e le energie per ben figurare.

