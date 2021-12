Danilo Petrucci, e lo fa prima ancora che sia scattata la mezzanotte dell'1 gennaio. Il pilta della KTM, infatti, è risultato positivo al Covid19 a un tampone proprio poco prima di Inizia malissimo il 2022 per, e lo fa prima ancora che sia scattata la mezzanotte dell'1 gennaio. Il pilta della KTM, infatti, èa un tampone proprio poco prima di prendere parte alla Dakar

Il pilota ternano, già messo alla prova da una frattura fibulare nella regione della caviglia destra la scorsa settimana, aveva comunque proseguito con gli allenamenti, con l'intenzione di essere al via per la prima tappa. Come riporta GPOne, però, Petrux è positivo e quindi, nonostante sia già a Jeddah da qualche giorno, è possibile che debba rinunciare.

L'intenzione è quella di ripetere il tampone per escludere un falso positivo, ma non sarebbe l'unico pilota colpito dal coronavirus, visto che ci sono già De Villers e Landman positivi.

