Dopo il prologo di ieri, oggi si è entrati ufficialmente nel vivo per quanto riguarda la Dakar 2022. Era in programma la tappa denominata “1B” la Hail-Hail. 334 chilometri di prove speciali per la carovana in un percorso ad “anello” attorno alla città saudita, con il deserto che si è rivelato il grande protagonista dello stage, con insidie che hanno messo a dura prova i protagonisti.

Moto: Sanders concede il bis, Petrucci 13°

Ad

Da questo primo scenario particolarmente complicato (con diversi protagonisti che accumulano già oltre mezzora di distacco) è emerso di prepotenza l’australiano Daniel Sanders (Gas Gas) che - dopo il successo nel prologo - ha letteralmente dominato la scena, comandando lo stage sin dal primo rilevamento dei 79 chilometri, gestendo poi il suo vantaggio fino al traguardo, allungando fino a 2:07 di margine sul cileno Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda), mentre al terzo posto conclude l’austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM) a 8:31.

Dakar Prologo auto: Al-Attiyah trionfa davanti a Sainz, Loeb 5° IERI A 11:42

Quarta posizione per lo statunitense Mason Klein (Bas Dakar KTM) a 8:44, mentre è quinto lo spagnolo Lorenzo Santolino (Sherco TVS Rally) a 10:04. Sesta posizione per il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Yamaha) con un distacco di 10:06, settimo il suo connazionale Xavier De Soultrait (HT Rally Raid Husqvarna) a 12:01. Ottava posizione per il britannico Sam Sunderland (Gas Gas) a 13:01, nona per lo statunitense Skyler Howes (Husqvarna Factory) a 16:17, infine completa la top10 il rappresentante del Botswana, Ross Branch (Monster Energy Yamaha) a 17.26.

Dopo un inizio di stage non semplice, con 8:45 già persi nelle prime fasi, risale nelle fasi conclusive il nostro Danilo Petrucci (Tech3 KTM Factory) che si classifica in 13a posizione con un distacco di 24:59 dalla vetta. Oltre la mezzora di ritardo il campione in carica Kevin Benavides (Red Bull KTM) che sprofonda a 34:22, lo spagnolo Joan Barreda Bort (Monster Energy Honda) che ne accusa 38:54 e l’australiano Toby Price (Red Bull KTM Factory) a 44:22.

Nasser Al-Attiyah ha dominato la prima tappa della Dakar 2022 Credit Foto Getty Images

Auto: Al-Attiyah stravince su Loeb, incidente per Peterhansel

Nelle quattro ruote il successo di tappa è andato al qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) con un margine nettissimo di 12.44 sul francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) mentre è terzo il ceco Martin Prokop (Benzina Orlen Team) a 22.39. Quarta posizione per l’argentino Lucio Alvarez (Overdrive Toyota) a 27.42, quinto il russo Vladimir Vasilyev (VRT Team) a 28.58, mentre è sesto l’argentino Sebastian Halpern (X-Raid Mini JCW Team) a 29.37. Settimo il sudafricano Gilles De Villiers (Toyota Gazoo Racing) a 33.33, ottavo il polacco Jakub Przygonski (Orlen Team) a 41.51, nono il saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) a 43.40, quindi chiude la top10 l’argentino Orlando Terranova (Bahrain Raid Xtreme) a 49.27. Undicesimo il saudita Yasir Seaidan (X-Raid Mini JCW Team) a 51.33, davanti allo spagnolo Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme) a 1:18.34.

Giornata da dimenticare per il francese Stephane Peterhansel (Team Audi Sport) che, dopo aver passato al secondo posto il rilevamento dei 120 chilometri, si è reso protagonista di un brutto incidente, andando a sbattere con il posteriore al km 153, e lesionando la sospensione per lui la Dakar, quantomeno pensando al successo finale, si conclude già qui. Prima tappa pessima anche per Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW Team) che, dopo un ottimo avvio, nel finale perde la giusta rotta e si perde nel deserto saudita. Il suo ritardo, quando arriverà al traguardo, sarà a sua volta pesantissimo. Discorso simile anche per lo svedese Mattias Ekstrom (Team Audi Sport) che ha smarrito il percorso nella stessa zona dello spagnolo e ha visto crollare ogni speranza di lottare per le posizioni che contano della classifica.

Dakar 2022: la mappa completa del percorso

Dakar Prologo moto: Sanders domina, Petrucci negativo e 23° IERI A 10:31