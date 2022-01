Dopo la frazione di ieri, che ha sconvolto immediatamente la classifica generale della Dakar 2022, in corso di svolgimento in Arabia Saudita, la tappa odierna, la Hail-Al Artawiya, si è rivelata maggiormente regolare, senza particolari scossoni e con diverse conferme importanti tra i big. I protagonisti della corsa più dura del mondo erano impegnati in ben 338 chilometri di prove speciali, con ulteriori 230 di trasferimento, in una frazione che si snodava tra i 600 ed i 700 metri di altitudine, con un terreno che prevedeva sabbia per il 63% e, soprattutto, dune in un altro 27%.

In poche parole uno scenario davvero complicato per la carovana che si è spostata verso est nel Paese saudita. Da questo scenario è emerso di prepotenza il francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme), capace di prendere il comando della stage sin dal primo rilevamento intermedio, fino al traguardo, raggiunto dopo 3 ore e 25 minuti esatti. Al secondo posto il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a 3:28 che, tuttavia, mantiene saldamente la vetta della classifica generale con oltre 9 minuti sullo stesso francese. Terza posizione per lo spagnolo Carlos Sainz (Team Audi Sport) a 5:52 dalla vetta, quindi al 4° posto il francese Stephane Peterhansel (Team Audi Sport) a 7:56.

Quinta posizione per lo spagnolo Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme) a 8:02, sesta per il saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) con un distacco di 8:41, mentre è settimo il sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) a 9:44, davanti al connazionale Giniel de Villiers (Toyota Gazoo Racing), a 11:17. Nona posizione per l’argentino Lucio Alvarez (Overdrive Toyota) a 16:39, decima per il russo Vladimir Vasilyev (VRT Team) a 18:09, quindi 11° l’argentino Orlando Terranova (Bahrain Raid Xtreme) a 19:04, davanti al polacco Jakub Przygonski (Orlen Team) a 20.58.

