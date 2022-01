Carlos Sainz vince la terza tappa della Dakar 2022 dopo una lunghissima lotta con Toyota. L’iberico regala ad Audi il primo storico acuto nel rally raid più famoso ed impegnativo al mondo, manifestazione che per il terzo anno consecutivo si tiene nel deserto dell’Arabia Saudita. Si tratta del 40° sigillo dell’esperto spagnolo che entra nella storia con l’inedita RS Q e-tron. Nasser Al-Attiyah (Toyota) resta leader della classifica generale guadagnando su Sébastien Loeb al termine dell’itinerario che ha portato i protagonisti da Al Artawiya ad Al Qaysumah.

La giornata è iniziata nel peggiore dei modi per quest’ultimo. L’alfiere del Bahrain Raid Xtreme, vincitore della tappa di ieri e secondo nella graduatoria assoluta, ha forato nel tragitto che conduceva al primo intertempo, un danno che ha permesso la fuga di Nasser Al-Attiyah. Il temibile qatariota, favorito d’obbligo e leader della corsa alla vigilia del terzo impegno della Dakar 2022, è passato al 49° chilometro in terza piazza con 1 minuto e 17 sullo spagnolo Carlos Sainz (Audi). Primo posto per la Toyota del sudafricano Henk Lategan, mentre Loeb perdeva oltre 5 minuti dai diretti rivali. Il ritardo di quest’ultimo è salito col passare dei chilometri.

L’alsaziano ha perso 15 minuti dalla Toyota di testa con Henk Lategan sempre padrone della scena sulle Audi di Sainz e Stéphane Peterhansel, out dalla lotta per il successo dopo i problemi alla sospensione rimediati nella prima speciale. Tutto è cambiato nel finale con Sainz che è salito in cattedra al passaggio del 218° chilometro, una fase che ha deciso la tappa.Lo spagnolo ha completato la frazione in 2h26’51” con 38 secondi di gap su Lategan e 1’41” sul compagno di squadra Peterhansel. Quarta piazza per Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme), più indietro Nasser Al-Attiyah (Toyota) con 5 minuti di ritardo. Il qatariota ‘amministra’ il proprio margine nella classifica generale che vede il primo importante strappo in seguito ai problemi di Loeb. Il nuovo volto di M-Sport per il FIA World Rally Championship paga al momento 37 minuti nella graduatoria assoluta, mentre Sainz si porta a 2 minuti e 19 secondi, a ridosso della Top5. Missione non impossibile per il plurivincitore di questa manifestazione che anche oggi ha riservato emozioni.

