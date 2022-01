La Dakar 2022 non finisce di regalarci sorprese. Toby Price (Red Bull KTM Factory Racing) fa suo uno stage nel quale è successo di tutto, soprattutto nelle ultime fasi, e nel quale diversi tra i primi della classe hanno perso minuti preziosi. Oggi la carovana era impegnata nella quinta tappa, la Riyadh-Riyadh, che presentava 346 chilometri di prove speciali ed ulteriori 214 di trasferimento.

I protagonisti della corsa più dura del mondo dovevano battagliare in un anello attorno alla capitale, con il deserto saudita come scenario. Il profilo altimetrico era tutto tra i 500 ed i 700 metri, senza strappi particolari, mentre per il 71% del fondo era rappresentato da terra, con 11% di sabbia, ma ben il 18% di dune.

Lo stage ha visto dettare legge a lungo l’australiano Daniel Sanders (Gas Gas Factory) ma, dopo aver preso il comando al rilevamento del chilometro 120, l’australiano è crollato in concomitanza del rilevamento del chilometro 311, lasciando sul terreno quasi un quarto d’ora in poco tempo. La vittoria, quindi, è andata al suo connazionale Toby Price con il tempo complessivo di 3 ore, 19 minuti e 32 secondi, con 4:14 di vantaggio su Danilo Petrucci (Tech3 KTM Factory Racing). Il pilota umbro, dopo un inizio in sordina, ha chiuso in grande crescita, confermandosi ormai una realtà della Dakar.

Terza posizione per il rappresentante del Botswana, Ross Branch, (Monster Energy Yamaha Rally Team) con un distacco di 4:16, quindi al quarto posto troviamo il cileno José Ignacio Cornejo Florimo (Monster Energy Honda) a 4:19. Quinto lo statunitense Ricky Brabec (Monster Energy Honda) a 5:40, sesto il suo connazionale Mason Klein (Bas Dakar KTM Racing Team) a 7:35.

Settima posizione per l’ennesimo statunitense, Andrew Short, (Monster Energy Yamaha Rally Team) a 8:43, quindi ottavo l’argentino Kevin Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) a 8.56, dopo un crollo al chilometro 311 quando si trovava nella piazza d’onore. Nona posizione per lo statunitense Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing) a 10:37, mentre si ferma in 12a l’austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM Factory Racing) a 11:46.

Chiude 13° il britannico Sam Sunderland (Gas Gas Factory Racing) a 12:17, ma mantiene ancora 2:29 in classifica generale sull’austriaco. Taglia il traguardo 14°, invece, Daniel Sanders a 13:11, quindi fa addirittura peggio il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Yamaha Rally Team) a 13:22.

