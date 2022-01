La quarta tappa della Dakar 2022 va in archivio per le moto con la vittoria parziale dello spagnolo Joan Barreda, il più veloce a completare la prova speciale più lunga (465 km da Al Qaisumah a Riyadh) dell’intero rally raid saudita in 4 ore, 6 minuti e 6 secondi alla guida della sua Honda.

Si tratta già del secondo successo di tappa in questa Dakar per Barreda, che oggi ha sfruttato al meglio una buona posizione di partenza (n.24) domando tutte le sezioni del percorso e chiudendo la gara con un margine di 4’37” sul compagno di squadra cileno Pablo Quintanilla e di 6’53” su uno straordinario Danilo Petrucci.

è stato addirittura al comando fino al checkpoint del 120° km per poi riuscire comunque a difendersi anche alla distanza in modo da centrare il suo primo podio di tappa alla Dakar. L’azzurro è ormai fuori classifica nell’overall Il ternano della KTM, debuttante assoluto nella “Maratona del Deserto”,. L’azzurro è ormai fuori classifica nell’overall dopo i problemi di due giorni fa , ma sta dimostrando di potersi togliere comunque delle grandi soddisfazioni alla prima esperienza in questo contesto.

Dopo cinque giornate ufficiali di gara, Sam Sunderland (GasGas) si conferma leader della generale con 3′ di vantaggio su Matthias Walkner (KTM) e 4’54” su Adrien Van Beveren (Yamaha). Oltre 10 minuti di distacco per tutti gli altri, con Lorenzo Santolino (Sherco) 4° a 10’28” che precede Pablo Quintanilla a 11’13” e Joan Barreda a 13’12”.

