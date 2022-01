E’ calato il sipario sulla seconda tappa della Dakar 2022 riservata alle moto. La Ha’il-Al Artawiyah di 339 km di speciale è stata all’insegna dei cambiamenti ben prima che i motori si accendessero.

L’organizzazione ha deciso infatti di annullare le tappe Marathon di oggi e domani, nella quale i partecipanti avrebbero dovuto dormire in tenda durante la notte senza poter usufruire dell’assistenza. La pioggia caduta nel Nord dell’Arabia Saudita ha reso gli eventuali ‘bivacchi’ ad Al Artawiyah poco sicuri e il tutto è stato mutato in due tappe distinte con regolare assistenza.

In questo contesto lo spagnolo Joan Barreda ha fatto la voce grossa. In sella alla Honda del Team Monster Energy, l’iberico si è imposto con 5’33” di vantaggio sul britannico Sam Sunderland (KTM), autore di una grande risalita nelle ultime battute, mentre in terza posizione ha concluso l’argentino Kevin Benavides sempre su KTM con 5’54” di ritardo. A completare il quadro della top-5 troviamo l’americano Skyler Howes a 6’16” e l’australiano Toby Price a 7’00”, altro alfiere della scuderia austriaca.

Brutte notizie per Danilo Petrucci. Il pilota ternano ha accusato dei problemi tecnici alla sua KTM dopo 115 km, situazione che lo ha costretto a richiedere il soccorso in elicottero e quindi al ritiro. Un vero peccato per il centauro nostrano che si stava comportando piuttosto bene nel corso della speciale, considerando il terzo tempo dopo 80 km di gara.

Vedremo ora se Petrucci si giocherà il ‘jolly’ previsto dal regolamento. Ci si riferisce al trasporto della moto al parco assistenza. Un’ipotesi che permetterebbe a Petrux di riparare la moto e tornare in corsa nella tappa di domani, ma con un grave ritardo in classifica. La stessa procedura che ha riguardato il francese Stéphane Peterhansel tra le auto.

