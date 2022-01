La settima tappa della Dakar 2022 si è conclusa nel segno del brasiliano Marcelo Medeiros, vero e proprio dominatore della gara Riyadh-Al Dawadimi. Chiudono, alle sue spalle, il francese Alexandre Giroud (secondo, leader della classifica generale) e lo statunitense Pablo Copetti.

quarta posizione con 2′ di ritardo dal russo Aleksandr Maksimov (che aveva km 42, Medeiros era primo con 40″ di vantaggio su Sebastien Souday (che, in evidente difficoltà, ha chiuso la gara al settimo posto, +41’47”). Di lì in avanti, il brasiliano ha condotto la gara senza intoppi, avendo alle sue spalle sempre un transalpino: infatti, ad approfittare del crollo di Souday è stato proprio il connazionale Giroud, che ha mantenuto stabilmente la seconda posizione sino alla fine (+3’07”). Il pilota sudamericano, partito dallacon 2′ di ritardo dal russo(che aveva trionfato nella sesta tappa ), è subito passato al comando, lasciando solo la scia per gli inseguitori. Basti pensare, infatti, che già al primo riferimento, al, Medeiros era primo con(che, in evidente difficoltà, ha chiuso la gara al). Di lì in avanti, il brasiliano ha condotto la gara senza intoppi, avendo alle sue spalle sempre un transalpino: infatti, ad approfittare del crollo di Souday è stato proprio il connazionale, che ha mantenuto stabilmente la seconda posizione sino alla fine ().

Nessun rischio corso dal francese, che ha controllato la gara seguendo la scia del brasiliano e accertandosi sempre di avere un abbondante distacco da Pablo Copetti (Del Amo Motorsport): gradino più basso del podio per lo statunitense a ben 16 secondi da Medeiros. Tale distacco permette di comprendere il ritmo imposto dal brasiliano, il quale resta nettamente indietro in classifica (con 22 ore di ritardo dal leader Giroud), ma può consolarsi con la vittoria odierna.

Non ha sfruttato il vantaggio di partire per primo Aleksandr Maksimov (Chyr Mari): gara senza alcun intoppo ma, al tempo stesso, ordinaria, nella norma, mantenendo sin dai primi chilometri il quarto posto (+19’31” da Medeiros al traguardo). Quinto e sesto posto per il polacco Kamil Wisniewski (Orlean Team) a +25’52” e l’argentino Francisco Moreno (Drag’On Rally Team). Infine, il ceco Zdenek Tuma (Barth Racing Team) ha chiuso in ottava posizione a +46’58”.

