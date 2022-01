Danilo Petrucci ha vinto la quinta tappa della Dakar 2022, la prima delle due tappe ad anello previste nei pressi di Riyadh. La capitale dell’Arabia Saudita incorona il nostro connazionale, autore di un segmento praticamente perfetto dopo aver sfiorato il podio nella giornata di ieri.

Il nativo di Terni ha approfittato di una sanzione di cinque minuti inflitta all’australiano Toby Price. L’alfiere della KTM diventa il primo pilota del Motomondiale ad imporsi nel rally raid più prestigioso e complicato al mondo, nel deserto che per il terzo anno consecutivo accoglie la celebre competizione.

Petrucci regala all’Italia un successo insperato da esordiente dopo aver perso la possibilità di competere per il successo finale in seguito ad un problema avuto nella seconda frazione. Ieri era arrivato il podio per lui, ma una penalità aveva rovinato un’altra incredibile prova di forza.

Cambia per ovvi motivi anche la graduatoria generale della Dakar. Petrucci aveva concluso a 4 minuti e 14 secondi dal teammate Price con due secondi di scarto su Ross Branch e 5 su Nacho Cornejo. La classifica ufficiale verrà stilata successivamente.

