Ancora problemi per Giniel De Villiers che per la seconda volta si è reso protagonista di un incidente con un motociclista. La news potrebbe passare per ‘vecchia’ in quanto il sudafricano è già stato sanzionato per 5 minutiper omissione di soccorso dopo aver colpito un centauro.

L’alfiere di Toyota si è ripetuto e per questa ragione è stato giudicato con 5 ore di penalità in per aver commesso la medesima infrazione in meno di un giorno. La scivolata del marocchino Mohamedsaid Aoulad Ali, al termine di una duna, ha causato questo incidente che poteva avere delle conseguenze peggiori.

De Villiers ha schivato fortunatamente il pilota, ma ha centrato la moto del rivale che è stato costretto al ritiro. Il sudafricano è stato convocato dai commissari sportivi che non hanno avuto dubbi sulla decisione da prendere.

L’alfiere del marchio giapponese ha rivelato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Non abbiamo sentito alcun segnale di allarme. Quando siamo arrivati sopra la duna, abbiamo visto il motociclista e l’ho evitato per non ferirlo. Non ci siamo accorti di aver colpito la sua moto quando siamo atterrati. Siamo molto imbarazzati che una cosa del genere sia accaduta di nuovo. Ci scusiamo molto per questo incidente. Siamo disposti a compensare il costo per ricostruire la moto”.

