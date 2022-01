Rally Raid

Dakar - Da Sanders a Klein: nomi nuovi, ma in testa c'è Sam Sunderland nelle moto

DAKAR - È in atto un vero e proprio ricambio generazionale nelle moto, con volti e nomi nuovi in questa edizione. Dall'australiano Daniel Sanders, vincitore di due tappe, e leader della generale, all'americano Mason Klein fino a Bradley Cox. Ma in testa davanti a tutti c'è Sam Sunderland, già vincitore nel 2017.

00:08:31, 42 minuti fa