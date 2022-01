La Fiat Panda 4X4 arriva al via della Dakar Classic come una sfida, ma la scelta si sta rivelando vincente. L’italiano lo sa: il mitico “Pandino” non conosce ostacoli. Perfetta sullo sterrato e dotata di grande resistenza, alla Dakar Classic la Panda di Juan Morera e Lidia Rubai del Momabike Raid Team parla italiano: è stata infatti realizzata in un’officina di Moncalieri (Torino) ed è accompagnata nel deserto da Carlo Miniotti, il suo preparatore.

La coppia spagnola era arrivata in Arabia Saudita con una Toyota, ma hanno scelto di sfidare i colleghi che, evidentemente, non conoscono questa Panda classe ’91. In Italia almeno una famiglia su tre ha avuto una Panda 4X4, e sa bene che non esistono pioggia, fango o ghiaia che possano fermare quella che oggi è una vera leggenda automobilistica.

La Fiat Panda 4X4 nasce nel 1980 da un'idea di Giorgetto Giugiaro e si inserisce tra i modelli 126 e 127. Negli anni si evolve: nel 1983 compare la versione “S” con l'aspetto elegante della Panda 30 e della Panda 45, per poi, nel 1986, adottare il motore diesel e nuove sospensioni, che la elevano a Supernova. Nel 2003 il “Pandino” diventa l'unica superutilitaria Fiat ad avere 3 porte. Gli italiani sanno bene di cosa si sta parlando e non hanno dubbi: la Fiat Panda 4X4 non deluderà le aspettative.

