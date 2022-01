Rally Raid

Dakar moto, highlights ultima tappa: Sam Sunderland trionfa per la seconda volta in carriera

DAKAR 2022 - Il britannico vince per la seconda volta in carriera il rally raid più famoso del mondo staccando per 3'27" in classifica generale il cileno Quintanilla, vincitore della 12esima e ultima tappa. Danilo Petrucci chiude al 90° posto.

00:05:49, un' ora fa