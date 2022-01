Toyota domina la scena durante la quinta tappa della 44^ edizione della Dakar, evento che quest’oggi ha affrontato la prima delle due competizioni ad anello che si svolgeranno nei pressi di Riyadh. La capitale dell’Arabia Saudita premia il sudafricano Henk Lategan, abile negli ultimi chilometri a respingere ogni possibile attacco da parte di Sébastien Loeb (Prodrive), secondo con 1 minuto e 58 di ritardo.

Ottimo inizio quest’oggi da parte delle Audi che fino al 200° chilometro sembravano padrone incontrastate della scena. Un problema ha tolto dai giochi lo spagnolo Carlos Sainz, una situazione che ha favorito le Toyota. Il francese Stéphane Peterhansel (Audi) si è infatti fermato per aiutare il teammate in difficoltà, mentre il sudafricano Henk Lategan (Toyota) saliva in vetta davanti alla terza RS Q e-Tron affidata allo svedese Mattias Ekstrom.

Al 252° chilometro la situazione in vetta non è cambiata con Lategan in vantaggio di 3 minuti sull’argentino Lucio Alvares (Overdrive Toyota) e 3.52 sul francese Mathieu Serradori (SRT Racing). Quest’ultimo si è messo all’attacco della leadership, mentre Sébastien Loeb (Prodrive) recuperava terreno e si inseriva nella lotta per il podio negli ultimi chilometri.

L’alsaziano ha chiuso secondo non riuscendo ad impensierire Lategan che dopo i problemi negli ultimi gironi si è preso una bellissima rivincita. Terzo posto per Alvares, mentre ha completato ad oltre 4 minuti dalla vetta il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota), padrone indiscusso della classifica generale con 35 minuti sulla stella del Mondiale Rally. Giornata da dimenticare per Audi con Sainz che è stato aiutato dal teammate nel cuore della speciale. La Casa dei Quattro Anelli ha dato battaglia nei primi chilometri prima di sprofondare in classifica.

