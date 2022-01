La Dakar riprende nel migliore dei modi quest’oggi con una prova oltremodo interessante per quanto riguarda le auto. Sébastien Loeb si impone al traguardo di Al Dawadimi al termine di una gara semplicemente perfetta che gli permette di recuperare il secondo posto nella graduatoria assoluta alle spalle del qatariota Quest’ultimo ha completato alle spalle dell’alsaziano gestendo al meglio la propria leadership. Sono infatti 44.5 i minuti di scarto su Loeb per l’arabo che aveva completato i primi sei giorni con 50 minuti sulla concorrenza. al termine di una gara semplicemente perfetta che gli permette di recuperare il Nasser Al-Attiyah (Toyota). Quest’ultimo ha completato alle spalle dell’alsaziano gestendo al meglio la propria leadership. Sono infatti

La seconda settimana di sfide della Dakar 2022 si è aperta con una lotta al vertice tra lo svedese Mattias Ekström (Audi), il francese Sébastien Loeb (Prodrive) ed il sudafricano Henk Lategan (Toyota). Bene anche lo spagnolo Carlos Sainz (Audi) che nelle prime battute di una corsa che ha iniziato a delinearsi solo a partire dal 121° chilometro. Sainz ha preso per 4 secondi la leadership della classifica su Loeb ed 1 minuto e 53 secondi su Lategan. Quinto posto per Al-Attiyah, in controllo con tre minuti di ritardo dall’iberico.

I chilometri seguenti hanno visto l’allungo di Loeb che ha portato a 3 minuti il proprio margine su Sainz. La tendenza positiva per l’alsaziano è continuata anche al 229° chilometro con Al-Attiyah che approfittava di qualche piccolo errore di Sainz per balzare al secondo posto con 6 minuti di ritardo dall’alfiere di Prodrive.

La sfida a distanza tra Loeb e Al-Attiyah è entrata nel vivo nelle battute finali con la Toyota che ha provato ad impensierire la stella del Mondiale rally che ha completato con 5.26 di vantaggio sul nativo di Doha e con 7.43 su Sainz.Il risultato di oggi è preziosissimo per Loeb che recupera la seconda piazza assoluta dopo sette frazioni staccando l’arabo Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota), quinto oggi con 10 minuti di ritardo.

